Рэперу ASAP Rocky предъявили обвинения в нападении со стрельбой

Рэпер ASAP Rocky (Раким Майерс). Фото: Gotham/GC Images

Американскому рэперу ASAP Rocky (настоящее имя – Раким Майерс) предъявлены уголовные обвинения в причастности к инциденту со стрельбой в 2021 году, в результате которого пострадал его знакомый, об этом говорится на сайте офиса прокурора округа Лос-Анджелес.

"Окружной прокурор округа Лос-Анджелес Джордж Гаскон объявил сегодня, что его офис предъявил обвинения артисту, известному как ASAP Rocky, которого подозревают в нападении на бывшего друга в ноябре прошлого года с использованием огнестрельного оружия", – говорится в заявлении.

Отмечается, что рэпер обвиняется в двух случаях применения оружия в ходе одного происшествия. Кроме того, в офисе прокурора отметили, что он стрелял сам.

Согласно заявлению, ASAP Rocky предстанет перед судом для официального выдвижения обвинений в среду, 17 августа.

Напомним, в мае певица Рианна и рэпер Раким Майерс, известный как ASAP Rocky, впервые стали родителями. У пары родился мальчик.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1983355-reperu-asap-rocky-predyavili-obvineniya-v-napadenii-so-strelboy/