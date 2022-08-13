Актриса Энн Хеч скончалась после травм, полученных в аварии
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Голливудская актриса Энн Хеч, несколько дней назад попавшая в автокатастрофу, скончалась в возрасте 53 лет. После ДТП она несколько дней пробыла в коме.
Новость о кончине актрисы подтвердил представитель ее семьи изданию TMZ.
"Мы потеряли яркий свет, добрую и самую радостную душу, любящую мать и верного друга", – сказал он.
В четверг представители Хеч сообщили, что она получила тяжелую аноксическую травму головного мозга и остается в коме в критическом состоянии. Утешительных прогнозов врачи не давали.
В пятницу ее представитель сообщил TMZ, что Энн констатировали "смерть мозга", и по законам Калифорнии это является определением смерти. Было принято решение отключить ее от аппаратов жизнеобеспечения.
Напомним, на прошлой неделе 53-летняя актриса попала в серьезную аварию в Лос-Анджелесе, протаранив гараж многоквартирного дома. Затем попыталась скрыться и через несколько километров въехала в жилой дом.
За свою карьеру Хеч снялась в десятках кинокартин, среди них – "Выбор Грейси", "Плутовство", "Я знаю, что вы делали прошлым летом", "Лучшие враги" и другие.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1983024-aktrisa-enn-hech-skonchalas-posle-travm-poluchennyh-v-avarii/