Актриса Энн Хеч скончалась после травм, полученных в аварии

Энн Хеч. Фото: Bruce Glikas / WireImage

Голливудская актриса Энн Хеч, несколько дней назад попавшая в автокатастрофу, скончалась в возрасте 53 лет. После ДТП она несколько дней пробыла в коме.

Новость о кончине актрисы подтвердил представитель ее семьи изданию TMZ.

"Мы потеряли яркий свет, добрую и самую радостную душу, любящую мать и верного друга", – сказал он.

В четверг ​​представители Хеч сообщили, что она получила тяжелую аноксическую травму головного мозга и остается в коме в критическом состоянии. Утешительных прогнозов врачи не давали.

В пятницу ее представитель сообщил TMZ, что Энн констатировали "смерть мозга", и по законам Калифорнии это является определением смерти. Было принято решение отключить ее от аппаратов жизнеобеспечения.

Напомним, на прошлой неделе 53-летняя актриса попала в серьезную аварию в Лос-Анджелесе, протаранив гараж многоквартирного дома. Затем попыталась скрыться и через несколько километров въехала в жилой дом.

За свою карьеру Хеч снялась в десятках кинокартин, среди них – "Выбор Грейси", "Плутовство", "Я знаю, что вы делали прошлым летом", "Лучшие враги" и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1983024-aktrisa-enn-hech-skonchalas-posle-travm-poluchennyh-v-avarii/