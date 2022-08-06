Голливудская актриса устроила ДТП и попала в больницу с сильными ожогами

Кадр из видео. Источник: twitter.com/CBSLARachel

Голливудская актриса Энн Хеч, известная по фильму "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", попала в серьезную аварию в Лос-Анджелесе.

Как сообщает Daily Mail, актриса Энн Хеч стала виновницей серьезной аварии в Калифорнии и едва не сгорела заживо в своем автомобилей марки "MINI Cooper".

По информации издания, 53-летняя актриса сначала протаранила гараж многоквартирного дома, а затем попыталась скрыться с места ДТП, однако через несколько километров въехала в жилой дом. В результате чего произошел пожар – загорелись дом и машина знаменитости.

Пожарные подоспели быстро. Актрису вытащили из искореженного автомобиля, при этом она сопротивлялась и пыталась вырваться. Однако прибывшие на место ДТП медики все же госпитализировали женщину, так как она получила сильные ожоги.

Ее состояние оценивается как тяжелое. Предположительно, актриса могла быть в состоянии алкогольного опьянения.

Свидетели ДТП запечатлели в ее автомобиле бутылку, в которой, вероятно, находился алкоголь.

Энн Хеч снималась в таких известных фильмах, как "Вулкан", "Донни Браско", "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", "Плутовство" и "Шесть дней, семь ночей".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1982056-gollivudskaya-aktrisa-ustroila-dtp-i-popala-v-bolnitsu-s-silnymi-ozhogami-video/