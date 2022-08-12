TMZ: Представитель Энн Хеч сообщил о низких шансах актрисы выжить после аварии

Энн Хеч. Фото: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

11 августа вечером представитель Энн Хеч сообщил, что в результате аварии голливудская актриса получила тяжелую черепно-мозговую травму головного мозга, передает TMZ.

"К сожалению, из-за несчастного случая Энн Хеч получила тяжелую аноксическую травму головного мозга и остается в коме в критическом состоянии. Ожидается, что она не выживет", - говорится в сообщении.

Представитель рассказал, что Хеч ранее выражала желание стать донором органов после смерти. Ее воля может быть исполнена.

"Мы хотим поблагодарить всех за их добрые пожелания и молитвы о выздоровлении Энн, а также поблагодарить преданный персонал и замечательных медсестер, которые ухаживали за Энн в ожоговом центре Гроссмана в больнице Вест-Хиллз", - сказал представитель.

Напомним, на прошлой неделе 53-летняя актриса попала в серьезную аварию в Лос-Анджелесе, протаранив гараж многоквартирного дома. Затем попыталась скрыться и через несколько километров въехала в жилой дом.

За свою карьеру Хеч снялась в десятках кинокартин, среди них "Выбор Грейси", "Плутовство", "Я знаю, что вы делали прошлым летом", "Лучшие враги" и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1982932-tmz-predstavitel-enn-hech-soobschil-o-nizkih-shansah-aktrisy-vyzhit-posle-avarii/