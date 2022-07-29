Огромный экран упал на танцоров во время концерта группы Mirror в Гонконге

Экран падает на танцора. Кадр из видео: twitter.com/TheRealXMoney

В Гонконге во время выступления группы Mirror огромный экран, на который транслировалось выступление группы, упал прямо на танцоров. Два человека пострадали, передает BBC.

На опубликованном в Сети видеоролике видно, как во время перемещения экрана лопается удерживающий его трос, и огромная конструкция падает на одного из артистов.

Концерт был немедленно остановлен. Полиция Гонконга подтвердила, что двое танцоров были госпитализированы. Один пострадавший получил травму шеи и находится в тяжелом состоянии в реанимации, а состояние другого стабильное.

Бойз-бенд выступал в Гонконгском Колизее в четверг вечером, 28 июля, в рамках серии шоу. Правительство города приказало отложить остальные концерты до тех пор, пока на других площадках не проведут проверки безопасности.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры и не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.

В ноябре прошлого года 10 человек погибли в результате давки на музыкальном фестивале Astroworld во время выступления рэпера Трэвиса Скотта в американском штате Хьюстон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1980790-ogromnyy-ekran-upal-na-tantsorov-vo-vremya-kontserta-gruppy-mirror-v-gonkonge/