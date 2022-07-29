Скончалась Пифия из фильма "Матрица: Революция"

Мэри Элис в роли Пифии в фильме "Матрица: Революция". Кадр из видео: YouTube/xirtam

Американская актриса Мэри Элис, сыгравшая роль Пифии в кинокартине "Матрица: Революция", скончалась в своем доме в США в возрасте 85 лет, передает Hollywood Reporter.

Как сообщила полиция Нью-Йорка, актриса умерла в своей квартире на Манхэттене в среду, 27 июля.

Мэри Элис после непродолжительной работы учителем в начальной школе начала играть различные роли в общественном театре. Свою первую оплачиваемую работу в качестве театральной актрисы она получила в 1966 году. На экране Элис дебютировала 1974 году в фильме "Обучение Сонни Карсона", в то же время стала появляться в телевизионных шоу.

Актриса получила премию "Эмми" за лучшую женскую роль второго плана в сериале "Я улечу". Она также сыграла в таких кинокартинах, как "Пробуждение", "Совершенный мир", "Малкольм Икс" и других. В фильме "Матрица: Революция" 2003 года Элис исполнила роль Пифии. В 2000 году ее включили в Зал славы американского театра.

В мае скончалась советская и российская актриса фильма "Щит и меч" Наталья Величко.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1980762-skonchalas-pifiya-iz-filma-matritsa-revolyutsiya/