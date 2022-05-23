Скончалась актриса фильма "Щит и меч" Наталья Величко

Кадр из фильма "Тишина": kino-teatr.ru

На 82-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни умерла советская и российская актриса Наталья Величко, говорится на сайте Императорского православного палестинского общества (ИППО).

Актриса скончалась 21 мая.

"Члены Общества навсегда запомнят Наталью Яковлевну как доброго и душевного человека, замечательную актрису отечественного театра и кино", – говорится в заявлении.

Как пишет РЕН ТВ, Наталью Величко нашли мертвой в ее квартире в Москве.

Актриса родилась в 1941 году в городе Фрунзе, ныне Бишкек. После окончания ВГИК она впервые появилась на экранах в 1963 году с фильмом "Тишина". Величко сыграла в таких картинах, как "Охота на изюбря", "Щит и меч", "Первый снег", "Ураган приходит неожиданно", "Третья молодость" и других. Однако около 20 лет назад артистка сообщила о том, что не будет сниматься в кино, приостановив свою карьеру.

Ранее актриса театра и кино Александра Яковлева скончалась на 65-м году жизни после продолжительной болезни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1970493-skonchalas-aktrisa-iz-filma-schit-i-mech-natalya-velichko/