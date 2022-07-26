СМИ: Комика Данилу Поперечного заподозрили в дискредитации российской армии

Данила Поперечный. Кадр из видео: YouTube/Данила Поперечный

Полиция города Москвы начала проверку постов в социальных сетях российского блогера и стендап-комика Данилы Поперечного на предмет негативных высказываний в адрес российской армии, передает ТАСС.

Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

Новость подтвердили в Telegram Baza и SHOT. Поперечного подозревают в дискредитации вооруженных сил России. А проверка началась якобы после заявления некоего Максима Васильева, который сообщил, что Поперечный выкладывает антивоенные посты в Сети.

Как пишет SHOT, текущее местонахождение блогера неизвестно. После начала войны в Украине он уехал в Европу, но вскоре вернулся. После чего дал ряд концертов в разных странах, а всю выручку пообещал направить на помощь Украине.

Напомним, недавно другого российского блогера и журналиста Юрия Дудя оштрафовали за пропаганду гомосексуализма. Ранее он был внесен в список иноагентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1980254-smi-komika-danilu-poperechnogo-zapodozrili-v-diskreditatsii-rossiyskoy-armii/