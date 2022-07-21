СМИ: Актриса Инна Чурикова попала в реанимацию в тяжелом состоянии

Инна Чурикова. Фото: Rosdiana Ciaravolo/Getty Images

Советская и российская актриса Инна Чурикова была госпитализирована в больницу с множественными переломами после неудачного падения, передает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

Сообщается, что народная артистка СССР сама приехала в Боткинскую больницу в тяжелом состоянии. 78-летняя актриса пожаловалась на боли в грудной клетке после неудачного падения. После обследования врачи диагностировали у нее перелом ребер, грудины и подвздошной кости. По данным Baza, Инна Чурикова находится в реанимации.

Инна Чурикова сыграла в таких известных фильмах и сериалах, как "Морозко", "Ширли-мырли", "Самый лучший день", "Идиот", "Винтовая лестница", "Курьер" и других.

В ноябре прошлого года 56-летняя певица Марина Хлебникова серьезно пострадала при пожаре в Москве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1979460-smi-aktrisa-inna-churikova-popala-v-reanimatsiyu-v-tyazhelom-sostoyanii/