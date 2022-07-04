Умер актер из сериала "Метод" Сергей Сосновский

Сергей Сосновский. Фото: kino-teatr.ru

Советский актер театра и кино, народный артист России Сергей Сосновский скончался на 68 году жизни. Об этом на своем сайте сообщил Московский художественный театр (МХТ) имени Чехова.

Отмечается, что артист умер после тяжелой болезни.

"Поверить в это невозможно. Сказать, что Сергея Валентиновича в художественном театре любили, мало. Его обожали. Для каждого из нас он был родным человеком – таковы его обаяние, душевная щедрость, открытость и, конечно, талант, перед которым мы все преклонялись", – говорится в заявлении театра.

Сергей Сосновский после окончания Саратовского театрального училища им. И.А. Слонова около 10 лет играл в местном Театре юного зрителя. После этого он перешел в Саратовский театр драмы. В 2004 году артист вошел в труппу МХТ, где сыграл множество ролей. Кроме того, он снимался в таких сериалах, как "Метод", "Кухня", "Шулер", "Поединок". Зрители также запомнили его по ролям в фильмах "Доктор Лиза", "Метро", "Охота на пиранью", "Господа Головлевы" и других.

В апреле возрасте 50 лет скончался российский актер Сергей Карягин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1976768-umer-akter-iz-seriala-metod-sergey-sosnovskiy/