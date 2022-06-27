"Меня спасает семья": беременная Катя Гордон попала в больницу

Катя Гордон. Фото: instagram.com/katyagordon

Российская певица, юрист и общественный деятель Катя Гордон сообщила в соцсети, что попала в больницу. Экс-супруга известного телеведущего, актера и кинорежиссера Александра Гордона недавно вышла замуж и ожидает ребенка, передает NUR.KZ.

О своем состоянии Катя рассказала подписчикам в Instagram.

"Таки меня срубила зараза, и я в больничке. Время военных конфликтов и вирусов… так себе время. Больницы я люблю с детства. В них останавливается время, наступает тишина и ты ненадолго снимаешь с себя ответственность.

Со мной ничего страшного, просто в моем положении лучше не выпендриваться и поставить заплатки вовремя. Я не знаю, как сейчас справляются одинокие люди…

Меня спасает семья. Может, надо вернуть традицию и собирать одиноких на танцы и знакомства? Одиночество сейчас, мне кажется, вдвойне тяжко", - написала она на своей страничке (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Встревоженные подписчики, в числе которых представили российского шоу-бизнеса, пожелали ей скорейшего выздоровления.

"Катюша, вы сильная и настоящая", "Катюша, береги себя!", "Вот почему беременные женщины такие красивые, умиротворенные, что глаз радует, светитесь вся", "Красотка, мы всегда рядом", "Держитесь и выздоравливайте", - гласят комментарии.

Отметим, что мать двоих детей в январе этого года вышла замуж за бизнесмена Виктора Хархалиса. В настоящее время супруги ожидают пополнения в семье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1975823-menya-spasaet-semya-beremennaya-katya-gordon-popala-v-bolnitsu/