Фанатка напала на певицу МакSим во время концерта (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: t.me/url_mash

На певицу МакSим во время ее выступления на музыкальном фестивале в Екатеринбурге напала поклонница. Она выбежала прямо на сцену, когда звезда исполняла песню "Мой рай". Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале Ural Mash.

Фанатка выскочила на сцену, чтобы обнять МакSим. К месту сразу подоспел охранник, но поклонница схватила певицу за руку и потащила за собой. В результате звезда упала, но ей помогли подняться.

Ошарашенная таким поведением исполнительница на некоторое время прекратила петь, но потом все же собралась с духом.

Сообщается, что с певицей все в полном порядке, она благополучно закончила свое выступление.

Напомним, МакSим полтора месяца провела в коме из-за тяжелой формы COVID-19. К счастью, ей удалось прийти в сознание и начать самостоятельно дышать. Позже она рассказала о прогнозах врачей после болезни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1975655-fanatka-napala-na-pevitsu-maksim-vo-vremya-kontserta-video/