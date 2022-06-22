Бывшая жена Пьера Нарцисса рассказала о последних часах его жизни и причине смерти

Пьер Нарцисс. Фото: instagram.com/pierrenarciss

Валерия Калачева, бывшая супруга Пьера Нарцисса, рассказала о последних часах его жизни и причине смерти. По словам женщины, у певца не выдержало сердце во время операции на почках.

Калачева поведала, что Нарцисс страдал острой почечной недостаточностью. Ему решили сделать операцию, однако на операционном столе у артиста не выдержало сердце и его ввели в искусственную кому, передает Super.ru.

"Я говорила с ним перед тем, как его забрали в реанимацию. Он сказал: «Лера, я поеду на гемодиализ сейчас". За него болело все отделение. Я спросила: "Ты когда будешь доступен?". Он ответил: "Как станет лучше, я напишу". В реанимацию попал, потому что у него началась подагра, на внутренних органах осел креатинин. Во время медикаментозного сна он не мучился. Не видел, что его откачивают, все время спал", - рассказала Валерия.

По мнению экс-супруги Пьера, было потеряно время, в том числе на неправильное лечение. Проблема у звезды была не только с почками - он страдал также бронхиальной астмой.

"Показатели креатинина достигали значения 400–900, нормальное значение должно быть в районе 200. Запрещенные средства он никогда не употреблял — умер не поэтому", - заявила Калачева.

Женщина отметила, что у них с Пьером до самого конца были теплые отношения, он не собирался создавать другую семью.

"Он был рядом и верен нам — не в физическом плане. Квартиру взял на соседней улице, чтобы быть в ближайшем доступе. До последнего вздоха я относилась к нему с любовью и уважением, молилась за него", - прокомментировала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1975245-byvshaya-zhena-pera-nartsissa-rasskazala-o-poslednih-chasah-ego-zhizni-i-prichine-smerti/