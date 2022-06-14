"Просто скелет какой-то": Айжан Байзакова сообщила о проблемах со здоровьем (видео)

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова пожаловалась на проблемы со здоровьем и аппетитом. По словам актрисы, она начала терять вес и сейчас выглядит, словно "скелет". Знаменитость была вынуждена обратиться к специалистам, передает NUR.KZ.

О происходящем Байзакова рассказала в Instagram.

"В общем, проблема моего похудения усугубляется. Я кушаю раз в день. И то, грубо говоря, раз в день у меня появляется аппетит, но если вдруг что-то случается - элементарно, маленькая проблема - все, у меня аппетит пропадает. Я опять сегодня разговаривала с диетологом с утра, завтра буду сдавать анализы. Реально, я смотрю свои фотки, смотрю на себя со стороны, это просто скелет какой-то", - пожаловалась актриса.

По словам Айжан, ей сообщили о двух вариантах причины похудения.

"До сдачи анализов что мне сказали. Есть два варианта, почему я худею: анорексия на фоне биполярного расстройства (надеюсь, это не подтвердится) или проблемы с щитовидной железой. Что бы то ни было, хорошо, что я уже решила обращаться к специалистам, хоть и не люблю такое дело", - пояснила блогерша.

Напомним, ранее Айжан Байзакова показала подписчикам фото из своей юности. Она пояснила, что весила тогда 60 килограммов, и призналась, что хочет снова вернуть тот вес.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1974033-prosto-skelet-kakoy-to-ayzhan-bayzakova-rasskazala-o-problemah-so-zdorovem-video/