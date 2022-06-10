"Я была в весе 60 кг, и все было в попе": Айжан Байзакова показала себя в юности (фото)

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Актриса Айжан Байзакова показала подписчикам фото из своей юности. Она пояснила, что весила тогда 60 килограммов, и призналась, что хочет снова вернуть тот вес, передает NUR.KZ.

Фигуре Байзаковой могут позавидовать многие девушки. Но как выяснилось, сама Айжан была бы не против вернуть свой прошлый внешний вид, когда она "была в теле".

В своем Instagram актриса показала кадр, на котором она стоит рядом с лошадью, гладя ее.

"Нашла фоточку, где я была в весе 60 килограммов и все было в попе. Блин, верните мне этот вес. Плюс я была в теле, так как каждый день скакала на лошади", - написала блогерша.

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Недавно Айжан посетила мероприятие, для которого выбрала элегантное черное платье в пол. Ее образ очаровал поклонников, которые принялись осыпать актрису комплиментами и писать, кого она им напоминает в этом наряде. Некоторые даже попросили Байзакову одолжить или продать им платье.

"Жена графа Дракулы", "Очень похожа на Малефисенту", "Одолжите платье на выпускной, пожалуйста", "Самый идеальный наряд", "Сногсшибательная", "Потом платье мне продайте", "Шикарная, просто слов нет", - восхитились очарованные фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1973516-ya-byla-v-vese-60-kg-i-vse-bylo-v-pope-ayzhan-bayzakova-pokazala-sebya-v-yunosti-foto/