Скончался сооснователь группы Bon Jovi Алек Джон Сач
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Американский музыкант, бас-гитарист и сооснователь рок-группы Bon Jovi Алек Джон Сач умер в возрасте 70 лет, говорится в заявлении группы в Twitter.
"Мы опустошены новостью о том, что наш дорогой друг Алек Джон Сач ушел из жизни <...>. Алек был неотъемлемой частью при создании группы", – говорится в публикации.
Причина смерти не сообщается.
Музыкант стал участником Bon Jovi еще на этапе формирования коллектива в 1983 году, передает TMZ. Он привел в группу гитариста Ричи Самбору и барабанщика Тико Торреса.
Джон Сач покинул Bon Jovi в 1994 году, затем вернулся в группу уже в 2018 году, когда ее включили в Зал славы рок-н-ролла.
В конце мая в возрасте 60 лет скончался клавишник Depeche Mode Энди Флетчер.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1972685-skonchalsya-soosnovatel-gruppy-bon-jovi-alek-dzhon-sach/