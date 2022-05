В возрасте 60 лет скончался клавишник Depeche Mode Энди Флетчер

Энди Флетчер на концерте Depeche Mode в Милане в 2017 году. Фото: Castaldo/Archivio Francesco Castaldo/Mondadori via Getty Images

Члены группы Depeche Mode сообщили в официальном Twitter о смерти их клавишника Энди Флетчера. Музыкант умер в возрасте 60 лет.

"Мы шокированы и нас наполняет непреодолимая печаль в связи с безвременной кончиной нашего дорогого друга, члена семьи и группы Энди "Флетча" Флетчера. У Флетча было золотое сердце, он всегда был рядом, когда нужна была помощь, оживленный разговор, смех", - говорится в сообщении.

Члены группы призвали поддержать семью Флетчера, а также уважать их право на частную жизнь в такое сложное для них время.

Флетчер был одним из основателей группы, пик успеха которой пришелся на 1980-1990-е годы с песнями "New Life", "Enjoy the Silence" и "Just Can't Get Enough".

Depeche Mode была создана в 1980-м году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1971266-v-vozraste-60-let-skonchalsya-klavishnik-depeche-mode-endi-fletcher/