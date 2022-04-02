Умерла актриса Александра Яковлева

Александра Яковлева. Фото: instagram.com/yakovlevaleksandra

Советская и российская актриса театра и кино Александра Яковлева скончалась на 65-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщил режиссер Николай Лебедев, передает РИА Новости.

"Да, это правда. Это огромное горе. Она болела, это известно, что она болела, она сама об этом объявила", - сказал Николай Лебедев.

Режиссер выразил соболезнования родным и близким Александры Яковлевой, а ее саму назвал ярким, сильным и неординарным человеком.

"Светлая память! Она действительно удивительная актриса, которая уже давно не появлялась на экране, но при этом все ее знают, помнят ее роли, потому что она действительно событие, явление в нашем кино, яркое явление. Звезда, настоящая звезда!" - заключил он.

Актриса скончалась в Санкт-Петербурге, где проживала в последние годы. Похоронят ее в родном Калининграде.

Александра Яковлева родилась в 1957 году. Ее настоящая фамилия - Иванес, псевдоним она взяла по фамилии деда.

Наибольшую популярность ей принесли работы в картинах "Экипаж", "Чародеи" и "Человек с бульвара Капуцинов".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1963215-umerla-aktrisa-aleksandra-yakovleva/