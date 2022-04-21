Создателей фильма с Болдуином оштрафовали за гибель оператора на съемках

Алек Болдуин. Фото: instagram/alecbaldwini

Власти штата Нью-Мексико оштрафовали компанию Rust Movie Productions LLC на 136 тыс. долларов из-за стрельбы с летальным исходом на съемках вестерна "Ржавчина".

В отчете Бюро по охране труда штата Нью-Мексико говорится, что создатели фильма знали о нарушениях техники безопасности при обращении с огнестрельным оружием на съемочной площадке и с безразличием отнеслись к безопасности сотрудников. В результате на съемках картины актер Алек Болдуин случайно застрелил кинооператора Галину Хатчинс.

Согласно документу, продюсеры нарушили закон об охране труда, а именно пункт об обязанностях, требующих безопасности в ходе работы, поэтому они должны выплатить штраф в размере 136 793 доллара в течение 15 дней.

Кинокомпания заявила, что не согласна с результатами расследования и планирует подать апелляцию.

Ранее съемочная команда фильма "Ржавчина" приняла решение возобновить съемки вестерна после смерти оператора Галины Хатчинс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1966136-sozdateley-filma-s-bolduinom-oshtrafovali-za-gibel-operatora-na-semkah/