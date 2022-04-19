"В минуты страха одолевают пугающие мысли": Ерке Есмахан впервые вышла на связь после операции

Ерке Есмахан с сыном. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан впервые вышла на связь со своими подписчиками в соцсети после перенесенной операции. Она успокоила их, заверив, что она уже дома, передает NUR.KZ.

Несколько дней назад Ерке Есмахан сообщила о предстоящей операции. Артистка призналась, о чем думала в тот момент, когда узнала о необходимости оперативного вмешательства. Об этом она написала в Instagram.

"Как только я услышала от врачей, что мне надо сделать операцию, я сразу же подумала о Муслиме. В голову пришли плохие мысли, что я не смогу увидеть, как повзрослеет мой сын, о благополучии которого я неустанно пекусь. В минуты страха тебя всегда одолевают пугающие мысли.

Аллах милосерден. Операция прошла успешно, благодарю Бога, ваши молитвы были услышаны. Сейчас я уже дома. Безмерно благодарю всех, кто за меня переживал. Пусть ваша доброта вернется вам сторицей в этот священный месяц Рамазан, об этом я молюсь.

Пусть Всевышний дарует вам крепкого здоровья, единства, благополучия и изобилия. Тем же, кто мечтает о ребенке, пусть подарит малыша. Пусть у вас всегда будет своя крыша над головой. Мне не к лицу болеть. Теперь нужно искать пути, чтобы не болеть", - отметила она.

Подписчики, среди которых ее звездные коллеги - Торегали Тореали, Жазира Байрбекова и другие - пожелали ей скорейшего выздоровления.

"Не болей, красавица наша", "Дай Бог вам увидеть достижения сына, радуйтесь жизни", "Мы очень рады, что с вами все в порядке, никогда больше так не пугайте", "Вам, действительно, не идет болеть, гораздо лучше, когда вы улыбаетесь и шутите", - оставили они свои комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1965674-v-minuty-straha-odolevayut-pugayuschie-mysli-erke-esmahan-vpervye-vyshla-na-svyaz-posle-operatsii/