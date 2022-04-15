"Плохо себя чувствовала в последние дни": Ерке Есмахан сообщила о предстоящей операции

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан сообщила о том, что ей предстоит перенести срочную операцию. Артистка призналась, что очень переживает, и попросила подписчиков в соцсети поддержать ее добрыми словами в эти трудные минуты, передает NUR.KZ.

Ерке отметила, что никогда никому не показывала свои слабые стороны, но в этот раз ей, действительно, страшно.

"Мое здоровье подкачало, я очень плохо себя чувствовала в последние дни. Если вы заметили, две недели я бегала и сдавала анализы.

До этих пор я никогда не показывала вам свою слабость, но в этот раз пишу, потому что мне страшно. Врачи решили, что завтра будут делать мне операцию.

Дай Бог встретиться с вами в добром здравии. Пожелайте мне удачи. Пусть Аллах поможет", - написала она в сторис своего Instagram.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Артистка ранее упомянула, что у нее много творческих планов на этот год. Она хотела бы дать сольные концерты в регионах Казахстана, а также всегда мечтала о дуэте с певцом Мейрамбеком Беспаевым.

Ерке также призналась, что ценит в себе естественность. Она старается быть всегда честна сама с собой и со своими поклонниками.

"Никогда не делала того, о чем бы жалела. Зачем жить с сожалением", - отметила она.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Напомним, Ерке Есмахан ответила на слухи о "романе" с Кайратом Нуртасом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1965248-ploho-sebya-chuvstvovala-v-poslednie-dni-erke-esmahan-soobschila-o-predstoyaschey-operatsii/