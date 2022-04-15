"Жизнь такая короткая": Алуа Конарова рассказала об утрате близких людей

Алуа Конарова. Фото: instagram.com/aluakonarova

Казахстанский продюсер Алуа Конарова, живущая в Турции, рассказала, как потеряла родственников и близких людей, пока была за границей. Она отметила важность того, чтобы уделять родным внимание вне зависимости от занятости, передает NUR.KZ.

В аккаунте Instagram Конарова поделилась своей утратой с подписчиками.

"За период моего отсутствия в стране (с 2020-го года) я потеряла родственников, друзей и близкого мне человека. Кто то ушел от ковида, кто то от болезней, кто то от постоянного стресса. Жизнь такая короткая. Как важно уделить внимание вовремя, как бы ты ни был занят или какое бы ни было у тебя душевное состояние, чтобы не жрать себя после безвозвратной потери", - написала она.

Подписчики поддержали ее рассуждения.

"Все проходит, многое забудется, но чувства навечны", "Я нашла в себе силы после большой утраты. Надо жить дальше! Радоваться каждому дню! Вся жизнь впереди", "Пандемия тоже мне открыла глаза на сегодняшний мир и научила жить здесь и сейчас", "Алуа ханым, соболезную!Чувства и эмоции, которые дарят нам близкие и родные, бесценны!", "От каждой потери остается след: недодала, недосказала, недолюбила", - прокомментировали пользователи Сети.

Напомним, ранее мы писали, что Алуа Конарова задумалась о том, какую страну выбрать для своего постоянного места жительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1965159-zhizn-takaya-korotkaya-alua-konarova-rasskazala-ob-utrate-blizkih-lyudey/