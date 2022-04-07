"Очень человечный был": Дима Билан вспомнил свою первую встречу с Жириновским (видео)

Дима Билан. Фото: instagram.com/bilanofficial

Певец Дима Билан выразил соболезнования близким Владимира Жириновского и рассказал о своей первой встрече с ним. По словам артиста, политик отличался своей человечностью, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram Билан опубликовал видео с участием его и Жириновского, а также вспомнил, как они впервые встретились благодаря реалити-шоу "Империя", где оба принимали участие.

"Моя профессия подразумевает частые, необычные и неожиданные, и часто судьбоносные встречи. Рассказов, иллюстраций и историй хватит еще на полжизни. Одна из таких неожиданностей перед вашими глазами! Прислали видео, а я и забыл про него.

Шоу называлось "Империя", 2005 год! Я первый из 16 человек разгадал ребус и стал первым королем среди этих ярких медийных лиц, по правилам игры взяв себе трех подчиненных. Мой выбор пал на Жанну Фриске, Владимира Жириновского, Машу Малиновскую, я самодурно правил "империей" три дня!" - погрузился в воспоминания певец.

Артист также высказался о том, какие разговоры вел с политиком.

"Была возможность поговорить с одним из видных политиков - Владимиром Жириновским! Я был наивным и зеленым, все воспринимал как абсолютную игру и приключение. И вопросы к нему были соответсвующие этому зеленому возрасту", - признался Билан.

По его словам, следующая их встреча произошла уже в Думе.

"Можно быть согласным и несогласным с некоторыми его умозаключениями, и можно разделять или не разделять его позицию и взгляды, но, посмотрев множество интервью с ним у именитых интервьюеров, понимаю: личность, и личность большая, спорная, но для очень многих - и это видно по просмотрам в Интернете - интересная.

Смотришь видео с ним, читаешь новости, казалось, весело и одиозно, но через смех и шутки он доносил до людей реально важные вещи! А когда выключались камеры, очень человечный был. И я в этот день делюсь с вами историей моей встречи с Владимиром Вольфовичем. Соболезную близким!" - написал музыкант.

Напомним, ранее стало известно, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался после тяжелой и продолжительной болезни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1963889-ochen-chelovechnyy-byl-dima-bilan-vspomnil-svoyu-pervuyu-vstrechu-s-zhirinovskim-video/