Скончался режиссер и актер Виктор Мережко

Виктор Мережко. Фото: gukit.ru

Советский и российский актер и режиссер Виктор Мережко скончался на 85-м году жизни, передает РИА Новости.

В Союзе кинематографистов России подтвердили, что Мережко умер. Ему было 84 года.

Мережко написал сценарии к таким фильмам, как "Одинокая женщина желает познакомиться", "Трясина", "Полеты во сне и наяву", "Родня", "Кавказская рулетка", к мультфильмам "Приключения пингвиненка Лоло", "Василиса Прекрасная", "Премудрый Пескарь", а также к многосерийным картинам "Провинциалы", "Сонька – Золотая Ручка". Всего в его копилке – свыше 80 сценариев.

Как режиссер Мережко снял фильмы: "Новогодние мужчины", "Одиночество любви", "Красная комната", "Белая ночь, нежная ночь".

Еще он сам сыграл в кинолентах "Если есть паруса", "Прости", "Крот ", "Сонька – Золотая Ручка", а также в сериале "Провинциалы", к которому написал сценарий.

Накануне умер легендарный советский и российский актер Леонид Куравлев. Ему было 85 лет. Он скончался после продолжительной болезни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1953740-skonchalsya-rezhisser-i-akter-viktor-merezhko/