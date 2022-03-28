"Вырвал клок моих волос": Айгуль Иманбаева прокомментировала инцидент с загадочным незнакомцем

Айгуль Иманбаева. Фото: instagram.com/aigul_imanbayeva

Казахстанская певица Айгуль Иманбаева прокомментировала видео, возмутившее ее поклонников. Она рассказала, что странный инцидент произошел с ней на концерте в Шымкенте, когда незнакомый мужчина вырвал у нее клок волос во время выступления, передает NUR.KZ.

На официальной фан-страничке Айгуль Иманбаевой в Instagram несколько дней назад было опубликовано видео, которое стало широко обсуждаемым в Сети.

На кадрах видно, как к поющей певице сзади подходит неизвестный мужчина и дергает ее волосы. Это очень возмутило ее фанатов. Артистка решила прокомментировать произошедшее.

"Друзья, на мой телефон, в директ приходят многочисленные сообщения. Я бы хотела прокомментировать видео, которое распространилось в социальных сетях. Этот случай произошел 22 марта на площади в Шымкенте.

Я спустилась со сцены к зрителям. В тот момент, если вы внимательно посмотрите, то увидите, как подошел незнакомец и действительно, причиняя мне боль, вырвал клок моих волос, а затем положил их в карман. Я, конечно же, не знаю, по какой причине он это сделал. Оставила это, уповая на милость Аллаха", - написала она в своем аккаунте.

Подписчики не остались равнодушными и оставили свои комментарии.

"Боже, что происходит с людьми!", "Может ДНК решил сделать?", "Может, хотел удостовериться, свои ли у вас волосы", "Его надо найти и привлечь к ответственности", "Не думайте о плохом, упаси Боже, может, он просто ваш поклонник", "Решил в обнимку сними спать", "Что это такое? Он выпивший?", "Главное, будьте здоровы", - отметили они.

Напомним, недавно Айгуль Иманбаева с размахом отметила 45-летие в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1962370-vyrval-klok-moih-volos-aygul-imanbaeva-prokommentirovala-intsident-s-zagadochnym-neznakomtsem/