Умер советский и российский актер Геннадий Юхтин

Геннадий Юхтин. Фото: Telegram/РИА Новости

На 90-м году жизни скончался советский и российский актер Геннадий Юхтин, передает РИА Новости.

Источник из окружения Геннадия Юхтина сообщил 11 февраля, что заслуженный артист РСФСР и обладатель звания народного артиста России находится в больнице в тяжелом состоянии.

О смерти Юхтина рассказала директор Гильдии актеров Валерия Гущина.

Наиболее известные кинокартины с его участием - "Весна на Заречной улице", "Неуловимые мстители" и "Братья Карамазовы".

Геннадий Юхтин, настоящее имя которого Гений, родился в 1932 году в Средневолжском крае. В 10 лет потерял родителей и был определен в специальный детский дом для детей погибших офицеров армии и флота. Поступил во ВГИК.

Известен также по ролям в кино "Дело Румянцева", "Мертвый сезон", "Жаворонок", "Акваланги на дне", "Чужая родня" и другим фильмам.

Напомним, недавно скончалась российская актриса, супруга Валерия Тодоровского Евгения Брик. Ей было 40 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1956817-umer-sovetskiy-i-rossiyskiy-akter-gennadiy-yuhtin/