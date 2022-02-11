Евгения Брик. Кадр из видео: YouTube/Вечерний Ургант

Российская актриса Юлия Ауг назвала причину смерти Евгении Брик, передает РИА Новости.

Супруга режиссера Валерия Тодоровского Евгения Брик скончалась на 41-м году жизни.

По словам актрисы Юлии Ауг, Брик боролась с онкологическим заболеванием. Этот факт покойная скрывала, поэтому ее внезапная смерть стала для многих коллег шоком.

"О том, что она болела, знали только близкие люди, поэтому для многих ее смерть стала шоком… Да, это только сейчас стало известно, об этом ведь никто не знал, вероятно, знали только самые близкие", - рассказала Ауг.

Она добавила, что эта новость ее шокировала.

"Для меня это абсолютный шок. Она была просто невероятная, прекрасная, была настолько хорошим человеком! Женя была фантастически талантлива, у меня просто слов нет. Это невероятно несправедливая, огромная потеря", - заключила актриса.

Актриса театра и кино Евгения Брик родилась в 1981 году в Москве. Выбрала фамилию Брик как сценический псевдоним в честь своей прабабушки по отцовской линии. Российскую академию театральных искусств (ГИТИС) окончила в 2004 году.

В 2006 году вышла замуж за режиссера Валерия Тодоровского. В браке родилась дочь Зоя. Снималась в проектах "Географ пропил глобус", "Северное сияние", "Стиляги", "Елки 1914", "Эти глаза напротив", "Фантом", "Бомба", "Вызов", "Мама-детектив" и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1955716-aktrisa-yuliya-aug-nazvala-prichinu-smerti-evgenii-brik/