"Ничего не хочется": заболевшая коронавирусом Салтанат Калиева пожаловалась на свое состояние

Салтанат Калиева. Фото: instagram.com/saltanat_zhanbyrshy

Казахстанская телеведущая и актриса Салтанат Калиева рассказала, как тяжело переносит коронавирус. У нее пропала энергия и желание что-либо делать. Взволнованные подписчики поддержали свою любимицу, передает NUR.KZ.

Салтанат Калиева рассказала, что вирус полностью изменил ее жизнь.

"Как вернуть себя? Я другая. Абсолютно. Это немного страшно. Куда-то исчезла добрая половина моих желаний, мыслей, по сути, души. Все "уменьшилось". Ничего неохота. Ничего. Вот чем опасен ковид, видимо. Может быть, это временно. Может быть, навсегда.

Привет всем, кто любит меня. Мне нечего вам дать. Ваша очередь дать мне", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Сторис Салтанат Калиевой. Фото: instagram.com/saltynut.life

Позже актриса поблагодарила своих подписчиков за поддержку и теплые пожелания. Фанаты посоветовали ей пить витамины и терпеливо ждать, когда организм восстановится.

Они также успокоили, заверив, что ее состояние - это временное явление, скоро она встанет на ноги и снова вернется к полноценной жизни, уверены заботливые подписчики.

"Но, однозначно, это страшно, когда ничего не хочется - ни есть, ни пить, ни вставать. Вообще ничего. Все, что хочется - это лежать. Только лежать. Ужасный ужас. Берегите себя", - отметила она.

Ранее Салтанат Калиева сообщила о решении больше не возвращаться к своей профессии. Кроме того она высказалась об отношениях свекрови и келин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1955334-nichego-ne-hochetsya-zabolevshaya-koronavirusom-saltanat-kalieva-pozhalovalas-na-svoe-sostoyanie/