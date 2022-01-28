"Следите за собой": Жаркынай Ханайым ответила "уятменам", пристыдившим ее за фотосессию

Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Отечественная певица и актриса Жаркынай Ханайым, известная по сериалу "Рауза", опубликовала новую фотосессию, которая получила массу восторженных отзывов. Однако не промолчали и "уятмены", передает NUR.KZ.

Новая фотосессия молодой мамы разделила подписчиков Жаркынай на два лагеря. Одни принялись ее хвалить, другие стыдить за столь "откровенные", на их взгляд, снимки.

"Супер", "Огонь, а не женщина", "Мамочки, вы прям огненная тут", "Очень красиво, я не вижу ничего постыдного в этом", "Натуральная красавица", "Круто", - отметили фанаты.

"Уятмены" попросили удалить эти фотографии.

"Стыдно за эти фото, чего не сделает человек ради денег. Постыдилась бы своих родителей", "Не забывайте, что вы мусульманка", "Многие так после развода делают, такие фото публикуют", "Некрасиво так перед всей публикой сидеть полуобнаженной", "Было бы что показывать", "На мой взгляд, совсем не идет", "Не нужны вам такие фото, и без того красивая", - написали моралисты.

В сторис Instagram актриса обратилась к своим подписчикам.

"Поставьте "лайки" на мою последнюю фотосессию. Дорогие "уятмены", следите лучше за собой. А тем, кто увидел красоту и написал прекрасные комментарии, большое спасибо", - сказала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1953562-sledite-za-soboy-zharkynay-hanayym-otvetila-uyatmenam-pristydivshim-ee-za-fotosessiyu/