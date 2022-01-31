СМИ назвали причину смерти актера Леонида Куравлева

Леонид Куравлев. Фото: instagram.com/rushouse_osh

Российские СМИ рассказали о причине смерти известного актера Леонида Куравлева.

У артиста, страдавшего смешанной деменцией и цереброваскулярной болезнью, произошла остановка сердца, сообщает ФАН со ссылкой на источник из окружения Куравлева.

"Да, (находился) в хосписе, куда его перевели из Коммунарки. Говорят, ожидаемо было. У него помимо смешанной деменции, была цереброваскулярная болезнь, мозг умирал. Причина — остановка сердца", — рассказал инсайдер.

Как оказалось, неврологи после диагностирования тяжелого поражения мозга присвоили артисту паллиативный статус, свидетельствующий о невозможности его исцеления. По этой причине Куравлева выписали из больницы не домой, а в хоспис, пишет Kp.ru.

Между тем, близкие отмечают, что актер давно потерял интерес к жизни - с тех пор, как в 2012 году из жизни ушла его горячо любимая супруга Нина, с которой они прожил более 50 лет.

"Моя жена была очень красивой, невероятной. Мы никогда не давали друг другу клятв в верности перед долгой разлукой. Нина не ревновала, ни в чем не подозревала. Я никогда ей не изменял. Зачем? У меня уже была любимая женщина, не хотелось искать кого-то еще", - говорил Леонид Вячеславович в интервью для документального кино

В возрасте 73 лет женщина скончалась от остановки сердца, перенеся два инфаркта. Куравлев обвинил в трагедии медиков. По его словам, молодая врач на приеме заявила, что не видит осложнений и необходимости в операции. Позже супруги обратились к другому доктору, и тот настоял на немедленном хирургическом вмешательстве, но оно уже не смогло помочь.

После ухода жены Куравлев замкнулся в себе и почти перестал выходить из дома, игнорируя звонки коллег. Он озвучил родным свое желание: в будущем быть похороненным рядом с горячо любимой супругой.

Как отмечает издание, актер подготовился к своей кончине, выбив на надгробии Нины Васильевны и свое имя с отсутствующей датой смерти.

Напомним, накануне стало известно о смерти легендарного актера Леонида Куравлева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1953785-smi-nazvali-prichinu-smerti-aktera-leonida-kuravleva/