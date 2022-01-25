Скончался автор песен Эдиты Пьехи и Боярского

Юрий Поройков. Фото: VK/Юра Харитонов

Скончался поэт и журналист Юрий Поройков, передают Известия.

Автор песен, поэт и журналист Юрий Поройков скончался на 87-м году жизни. Причины смерти выясняются. Он умер в своей квартире, расположенной на улице Достоевского в Москве.

Поройков написал слова для песен "Помолчим" в исполнении Эдиты Пьехи, "Моя планета" Ларисы Долиной и "Воспоминание" Михаила Боярского. Был автором ряда повестей, романов и поэтических сборников.

Поройков родился в 1935 году в Башкортостане. После окончания Башкирского государственного педагогического института имени Тимирязева работал какое-то время учителем в сельской школе. Был также главным редактором журнала "Молодой коммунист".

Занимал должность первого заместителя генерального директора "ИТАР-ТАСС". Являлся заслуженным работником культуры РСФСР. А в 2007 году получил Бунинскую премию.

Напомним, недавно скончалась вдова актера Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская. Ей было 78 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1952872-skonchalsya-avtor-pesen-edity-pehi-i-boyarskogo/