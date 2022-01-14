Умерла вдова Андрея Мягкова актриса Анастасия Вознесенская

Анастасия Вознесенская. Кадр из фильма: "Гараж"

В возрасте 78 лет скончалась Народная артистка России Анастасия Вознесенская, передает РИА Новости.

"Она стала "звездой", сыграв первую главную роль в кино - радистку Аню Радионову в фильме "Майор Вихрь", но предпочла кинематографу сцену, возвращаясь на экран редко, но ярко (всем памятен ее директор рынка в рязановском "Гараже"). В театре же ею сыграны десятки ролей", - говорится в сообщении МХТ имени А. П. Чехова.

Информация о времени и месте прощания с актрисой сообщат позже.

Советская и российская актриса театра и кино Анастасия Вознесенская родилась 27 июля 1943 года в Москве. Наиболее известные картины с ее участием - "Гараж", "Вокзал для двоих", "Садись рядом, Мишка", "Авария" - дочь мента", "Майор "Вихрь" и другие.

В феврале прошлого года не стало ее супруга актера Андрея Мягкова. Ему было 82 года. Сообщается, что артист скончался до приезда врачей. Предварительная причина смерти - острая сердечная недостаточность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1951230-umerla-vdova-andreya-myagkova-aktrisa-anastasiya-voznesenskaya/