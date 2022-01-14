Торегали Тореали из-за беспорядков в Казахстане не смог вылететь из Баку в Алматы

Торегали Тореали. Фото: instagram.com/toregalitoreali

Казахстанский певец Торегали Тореали рассказал, что эти дни находился в Азербайджане, где провел свой концерт. Из-за беспорядков в нашей стране был отменен авиарейс и Торегали смог вернуться в Алматы только сейчас, передает NUR.KZ.

Торегали Тореали рассказал о том, как добирался из Баку в Алматы. Дорога домой оказалась очень сложной. Из Баку певец сначала вылетел в Стамбул, потом в Ташкент. Оттуда ему удалось добраться в Шымкент, а затем уже в Алматы.

"Нет ничего дороже родной земли и своего народа. По специальному приглашению я отправился в Азербайджан, где дал концерт и обсудил творческие планы.

Самолет не вылетел в Казахстан из-за ситуации в нашей стране, в Алматы мы добрались только сейчас. Сколько еще людей, которые не могут вернуться на родину. Желаю, чтобы они поскорее увидели своих родных.

Благодарю братский азербайджанский народ за теплую встречу и не менее теплые проводы", - написал певец в своем Instagram.

Артист уверен, что выпавшие на долю казахстанцев тяжелые испытания остались позади. Впереди жителей нашего государства ожидает только светлое будущее, считает он.

Ранее мы писали, что певица Say Mo оказалась на борту самолета в захваченном аэропорту в Алматы. В эту же ситуацию попала и Наzима, которая пробыла в самолете около 15 часов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1951241-toregali-toreali-iz-za-besporyadkov-v-kazahstane-ne-smog-vyletet-iz-baku-v-almaty/