"Жизнь начала пробегать перед глазами": экс-супруг Бородиной попал в ДТП на мотоцикле в Таиланде

Курбан Омаров. Фото: instagram.com/zimamoscow

Бывший супруг телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров сообщил о том, что попал в аварию. В настоящее время мужчина отдыхает в Таиланде, причем, по догадкам его подписчиков, не один, а в компании эффектной блондинки.

О том, что случилось небольшое ДТП, Курбан рассказал в своем микроблоге.

"Утро началась с того, что я улетел с мотоцикла. Лечу такой и думаю, что вот прям сейчас, вот так все и закончится. На встречу машина, жизнь начала пробегать перед глазами - сразу с садика.

Два кувырка, группировка - и я снова на ногах. Ну, слава Богу, опять пронесло. Живучий я какой-то получился, придется вам меня еще немного потерпеть", - написал он (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

В Таиланде Курбан отдыхает не один, а с девушкой по имени Виолетта, уверены его подписчики. Блондинка была невестой Трофима Симищенко - друга Курбана, которому сейчас приписывают роман с Ксенией Бородиной. Надо отметить, что Курбан был замечен в сторис девушки.

Подписчики прокомментировали пост Курбана про аварию.

"Трофим порчу наслал?", "До свадьбы заживет!", "Еще рано, вам Трофимушка долг еще не вернул", "Живи, Курбан", "Бог спас, надо жизнь свою пересматривать", "Курбан, береги себя ради детей и их будущего!", "Зачем говорить о смерти, когда надо думать о том, как поднять детей", "Еще жить и жить, детей поднимать", "У вас, кажется, депрессия от развода. Все-таки нелегко из семьи уходить", - написали они.

Мы писали ранее, что Курбан Омаров обвинил Бородину в измене с его другом Трофимом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1951001-zhizn-nachala-probegat-pered-glazami-eks-suprug-borodinoy-popal-v-dtp-na-mototsikle-v-tailande/