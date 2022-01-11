"Я плачу вместе с вами": Алия Ануарбек выразила скорбь по жертвам трагедии в Казахстане

Алия Ануарбек. Фото: instagram.com/aliya_anuarbek

Отечественная актриса Алия Ануарбек (Алия Телебарисова) высказалась о страшной трагедии, произошедшей в Казахстане. Она адресовала слова соболезнования тем, кто потерял близких во время беспорядков, передает NUR.KZ.

Актриса Алия Ануарбек выразила надежду на то, что казахстанцы вскоре оправятся от ужаса и горя, которые им пришлось пережить в эти дни.

"Мои глубочайшие соболезнования семьям погибших, несчастным родителям, которым пришлось похоронить своих детей! Я плачу вместе с вами! Все это было сделано далеко не из любви к Всевышнему, виновные будут обязательно наказаны!

Желаю нам пройти эти тяжелые времена. И продолжать делать все из любви! Пусть это все не омрачит наши сердца. Пусть все самое страшное будет позади", - написала она на своей страничке в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.).

Сторис Алии Ануарбек. Скриншот: instagram.com/aliya_anuarbek

Актриса верит, что за каждым закатом следует рассвет.

"Нельзя позволить этому произойти снова. О Аллах, нельзя. Касым-Жомарт Кемелевич, я верю в вас, пожалуйста, восстановите мир над нашим небом! У нас у всех есть, что терять", - попросила она.

Подписчики поддержали Алию, они признались, что тоже молятся за спокойствие и мир в нашей стране.

Напомним, о страшной трагедии также высказался интервьюер Тимур Балымбетов. А дизайнер Аида Кауменова призвала казахстанцев к единству и милосердию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1950559-ya-plachu-vmeste-s-vami-aliya-anuarbek-vyrazila-skorb-po-zhertvam-tragedii-v-kazahstane/