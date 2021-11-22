Умерла актриса Нина Русланова

Нина Русланова. Фото: YouTube / News of Stars

Вчера, 21 ноября, после продолжительной болезни ушла из жизни известная российская и советская актриса, народная артистка России Нина Русланова.

О смерти актрисы сообщила директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина изданию РИА Новости.

Нине Ивановне было 75 лет.

Предварительно, причиной смерти актрисы стал коронавирус. Также ей диагностировали дыхательную недостаточность первой-второй степени, сообщает "Пятый канал", ссылаясь на собственный источник.

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в Харьковской области. Она окончила строительное училище, затем поступила в Харьковский театральный институт, а после уехала в Москву, где стала студенткой Щукинского училища.

Первые 15 лет после вуза Русланова играла на сцене Театра имени Евгения Вахтангова. Позже участвовала в постановках и других театров.

В кино Русланова впервые появилась в 1967 году - она сыграла с Владимиром Высоцким в картине Киры Муратовой "Короткие встречи".

За свою карьеру актриса успела сыграть в около 150 кинолент, самые популярные из которых "Тени исчезают в полдень", "Мой друг Иван Лапшин", "Кин-дза-дза!", "Завтра была война", "Собачье сердце" и другие.

В 1982 году она получила звание заслуженной артистки РСФСР, а в 1998-м — народной артистки России.

Кроме того, Русланова была удостоена Золотой медали имени А. Довженко, премии "Ника" (4 раза), премии "Золотой орел", театральной премии "Чайка".

Нина Ивановна также является обладательницей Гран-при Академии искусств Франции и лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1943222-umerla-aktrisa-nina-ruslanova/