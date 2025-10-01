"Как будто на берегу Каспийского моря": новые фото Джей Ло порадовали ее поклонников
Опубликовано:
56-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес, недавно выступавшая с концертами в Казахстане, порадовала фанатов фото, снятыми у моря, передает NUR.KZ.
Фото, наполненные осенним настроением, появились в Instagram певицы. На кадрах поп-дива сидит на берегу моря и задумчиво смотрит вдаль.
На ней светлая вязаная кофта и мини-юбка в тон к ней, а также черные сапоги на шнуровке.
Фотографии умиротворяют своей атмосферой, прекрасным закатом, красивым пейзажем и спокойствием Дженнифер, которая не прочь пофилософствовать и отдохнуть наедине.
"Благодарна закатам, временам года и моментам, которые напоминают мне, как прекрасны перемены и рост. Да здравствует осень и все, что нас ждет", - отметила она.
"Юная, восхитительная и безумно красивая в любом возрасте", "Как будто на берегу Каспийского моря", "Какая же невероятная", "Ты удивительная женщина, моя единственная звезда", - пишут ей поклонники.
Напомним, 1 августа на стадионе "Астана Арена" состоялся первый концерт Дженнифер Лопес. Затем, 10 августа, певица собрала стадион в Алматы.
