Фото сестры Димаша в традиционном наряде невесты восхитили пользователей соцсети

Раушан Кудайберген, младшая сестра казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, разместила в соцсети фото с торжества по случаю ее "ұзату", передает NUR.KZ.

На снимках в карусели Раушан можно увидеть в красивом национальном наряде и саукеле. В нем она напоминает легендарную Кыз Жибек.

На некоторых фото Раушан в другом наряде и тюбетейке с совиными перьями. Затейливые национальные украшения дополнили образ невесты. На одном из снимков рядом с Раушан ее мама, певица Светлана Айтбаева.

"Красивым фото нет конца", - написала она.

"Будь счастлива, дорогая", "Любви и безграничного счастья навсегда", "Чудесные фотографии, прекрасная Раушан. Будь всегда счастлива и любима", "Милая Раушан в таких изумительных красивых нарядах, это не только наряды невесты, а целая история национальной одежды, передающаяся из поколения в поколение", - написали пользователи соцсети.

К слову, у сестренки Димаша сегодня день рождения. Ее нежно поздравила в соцсети мама.

"Мой верблюжонок, с днем рождения. Пусть улыбка не сходит с твоих губ. Желаем вам и Ермахану всего самого наилучшего", - написала она.

Напомним, этой весной сестра Димаша Кудайбергена объявила о помолвке. Позже Раушан Кудайберген поблагодарила братьев за трогательный сюрприз на "қыз ұзату".

