"Фантастическая дама": келин Баян Алагузовой впечатлила новым образом

Казахстанская актриса и певица Жаркынай Ханайым представила новую фотосессию - поклонники ее творчества отметили, что образ получился очень удачным, передает NUR.KZ.

Новые фото Жаркынай разместила в своем Instagram-аккаунте. На снимках актриса появилась в белоснежном платье с открытой спиной, украшенном перьями. Волосы она собрала в аккуратный пучок, а макияж с акцентом на глаза и губы дополнил образ.

"Женщина как искусство. Музыка и театр как продолжение ее характера", - написала она.

Фанаты творчества звезды сериала "Рауза" похвалили ее за образ.

"Образ просто огонь", "Фантастическая дама", "Жаркынай - артистка, которая и поет, и танцует, и владеет актерским мастерством. Талант", "Красотка", "Единственная такая Жаркынай", - высказались в соцсети.

Напомним, Баян Алагузова поздравила невестку с получением почетного звания - Жаркынай Ханайым стала заслуженным деятелем Казахстана.

