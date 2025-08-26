"Фантастическая дама": келин Баян Алагузовой впечатлила новым образом
Опубликовано:
Казахстанская актриса и певица Жаркынай Ханайым представила новую фотосессию - поклонники ее творчества отметили, что образ получился очень удачным, передает NUR.KZ.
Новые фото Жаркынай разместила в своем Instagram-аккаунте. На снимках актриса появилась в белоснежном платье с открытой спиной, украшенном перьями. Волосы она собрала в аккуратный пучок, а макияж с акцентом на глаза и губы дополнил образ.
"Женщина как искусство. Музыка и театр как продолжение ее характера", - написала она.
Фанаты творчества звезды сериала "Рауза" похвалили ее за образ.
"Образ просто огонь", "Фантастическая дама", "Жаркынай - артистка, которая и поет, и танцует, и владеет актерским мастерством. Талант", "Красотка", "Единственная такая Жаркынай", - высказались в соцсети.
Напомним, Баян Алагузова поздравила невестку с получением почетного звания - Жаркынай Ханайым стала заслуженным деятелем Казахстана.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2279049-fantasticheskaya-dama-kelin-bayan-alaguzovoy-vpechatlila-novym-obrazom/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах