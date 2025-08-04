"Глаз не оторвать": 45-летняя Боня пощеголяла в купальнике на отдыхе в Монако
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45-летняя российская телеведущая Виктория Боня показала в соцсети стройную фигуру в купальнике. Фотографии были сняты во время ее отдыха в Монако, передает NUR.KZ.
Боня в свои 45 может дать фору любой юной красавице. Она гордо продемонстрировала фигуру на новых фото из Монако. На них можно увидеть теледиву в слитном черном купальнике, запечатлевшуюся на фоне замечательного пейзажа.
"Через 2 недели после Эвереста. Даже не верится, что сразу после гор я уже была без ожогов на лице и полна сил", - написала она.
"Викуля, предпоследнее фото - огонь", "Вау! Вложения в себя плюс тренировки себя оправдали! Очень красивая фигура", "Какая же вы красивая, Виктория, очень сексуальная, нежная, столько в вас женской энергии, глаз не оторвать", - пишут ей в Сети.
Ранее Викторию Боню оштрафовали за пропаганду наркотиков.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2271987-glaz-ne-otorvat-45-letnyaya-bonya-poshchegolyala-v-kupalnike-na-otdyhe-v-monako/
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