"Глаз не оторвать": 45-летняя Боня пощеголяла в купальнике на отдыхе в Монако

45-летняя российская телеведущая Виктория Боня показала в соцсети стройную фигуру в купальнике. Фотографии были сняты во время ее отдыха в Монако, передает NUR.KZ.

Боня в свои 45 может дать фору любой юной красавице. Она гордо продемонстрировала фигуру на новых фото из Монако. На них можно увидеть теледиву в слитном черном купальнике, запечатлевшуюся на фоне замечательного пейзажа.

"Через 2 недели после Эвереста. Даже не верится, что сразу после гор я уже была без ожогов на лице и полна сил", - написала она.

"Викуля, предпоследнее фото - огонь", "Вау! Вложения в себя плюс тренировки себя оправдали! Очень красивая фигура", "Какая же вы красивая, Виктория, очень сексуальная, нежная, столько в вас женской энергии, глаз не оторвать", - пишут ей в Сети.

Ранее Викторию Боню оштрафовали за пропаганду наркотиков.

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