Викторию Боню оштрафовали почти на 330 тысяч тенге за пропаганду наркотиков

45-летнюю российскую телеведущую Викторию Боню оштрафовали за пропаганду наркотиков в социальных сетях. Она должна выплатить больше 300 тысяч тенге, передает NUR.KZ о ссылкой на РИА Новости.

Боню признали виновной в пропаганде аяуаски в соцсетях. Районный суд Москвы оштрафовал телеведущую.

"Постановлением мирового судьи судебного участка Nº184 Очаково-Матвеевского района города Москвы Виктория Боня признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ.

Ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей (около 329 тысяч тенге - прим. ред.)", - сообщили в суде.

Отметим, что сама теледива писала в Telegram-канале, что ее сайтом завладели злоумышленники для продажи запрещенного контента.

Как пишет портал Peopletalk, аяуаска (аяваска) - напиток, в основе которого есть тропическая лиана, ее шаманы индейских племен собирают и готовят особым образом. По факту это сильный галлюциноген, эффект от которого схож с симптомами шизофрении.