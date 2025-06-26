Викторию Боню оштрафовали почти на 330 тысяч тенге за пропаганду наркотиков
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45-летнюю российскую телеведущую Викторию Боню оштрафовали за пропаганду наркотиков в социальных сетях. Она должна выплатить больше 300 тысяч тенге, передает NUR.KZ о ссылкой на РИА Новости.
Боню признали виновной в пропаганде аяуаски в соцсетях. Районный суд Москвы оштрафовал телеведущую.
"Постановлением мирового судьи судебного участка Nº184 Очаково-Матвеевского района города Москвы Виктория Боня признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ.
Ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей (около 329 тысяч тенге - прим. ред.)", - сообщили в суде.
Отметим, что сама теледива писала в Telegram-канале, что ее сайтом завладели злоумышленники для продажи запрещенного контента.
Как пишет портал Peopletalk, аяуаска (аяваска) - напиток, в основе которого есть тропическая лиана, ее шаманы индейских племен собирают и готовят особым образом. По факту это сильный галлюциноген, эффект от которого схож с симптомами шизофрении.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2259720-viktoriyu-bonyu-oshtrafovali-pochti-na-330-tysyach-tenge-za-propagandu-narkotikov/
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