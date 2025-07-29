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      "Просто огонь": Акбота Сейтмагамбет поразила роковым образом

      Опубликовано:

      Акбота Сейтмагамбет
      Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

      Казахстанская актриса и певица Акбота Сейтмагамбет продолжает удивлять публику - на днях она перевоплотилась в блондинку, а теперь вновь появилась в ярком образе, передает NUR.KZ.

      "Азиатская муза", - лаконично подписала она снимки, которые появились в ее блоге. Образ роковой красавицы в красном атласном платье привлек внимание ее поклонников.

      Она дополнила аутфит яркими аксессуарами - колье, браслетами, сумочкой. Волосы актрисы аккуратно собрала в пучок и украсила белыми пышными перьями.

      Фанаты остались без ума от ее нового преображения, под фото не было ни одного негативного комментария, похоже, что хейтеры решили промолчать, побоявшись гнева фанатов Акботы.

      "Она просто огонь", "Какая же ты роскошная, Акботаша", "Богиня", "Уф, очень красиво", "Круто, стиль!" - гласят комментарии поклонников.

      На днях кардинальное перевоплощение Акботы Сейтмагамбет удивило фанатов.

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