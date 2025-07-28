"Снежная королева": перевоплощение Акботы Сейтмагамбет удивило фанатов

Казахстанская актриса и певица Акбота Сейтмагамбет удивила фанатов кардинальным перевоплощением - экс-солистка "КешYOU" превратилась в блондинку, передает NUR.KZ.

Брюнетка Акбота перевоплотилась в яркую блондинку. Ряд новых фото украсили ее блог в Instagram. Поклонники разделились во мнениях, кто-то одобрил перевоплощение, кто-то отметил, что с темным цветом было лучше, но все как один заявили, что актриса сумела удивить.

"Эти фото доказывают, что Акбота неповторима. Стиль, красота, чувства - все отражено здесь", "Вы как кукла Барби. Я думала, что такая красота бывает только в сказках", "Только женщины умеет передать нежность и любовь в одной фотографии", "Снежная королева", "Прям Рапунцель", "Ничего себе!", "Такой цвет вам идет", "Чуть возраста прибавил цвет", "Свои волосы, конечно, лучше, но экспериментировать тоже надо", - пишут в Сети.

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