"Город, где прошла моя юность": Алсу показала фото из Лондона
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42-летняя российская исполнительница Алсу показала в соцсети фотографии из Лондона и рассказала, какие воспоминания у нее связаны с этим городом, передает NUR.KZ.
Алсу рассказала, что провела несколько прекрасных дней в Лондоне.
"Город, где прошла моя юность. Город, в котором я когда-то жила, — долго, ярко, интересно! Школа, первые друзья, первые влюбленности.
Все было таким настоящим, живым, полным эмоций. Я гуляла по улицам, которые когда-то знала наизусть, и ловила странное чувство: все родное, но как будто уже из другого мира", - поведала певица.
Она добавила, что Лондон навсегда останется в ее сердце.
"И сколько бы лет ни прошло, ты всегда будешь частью меня. Спасибо за воспоминания. Теплые и бесценные", - отметила она.
"Красавица, всегда отлично выглядишь", "Стильная красотка", "Куколка", "Все в одном человеке - обаяние, интеллигентность, стиль, доброта, открытость, любовь, нежность, талант. И как достойно проживает расставание с любимым", - отметили фанаты.
Напомним, откровение Алсу касательно развода вызвало обсуждение в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2268822-gorod-gde-proshla-moya-yunost-alsu-pokazala-foto-iz-londona/
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