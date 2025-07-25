"Красота в каждом кадре": Айнур Ильясова впечатлила колоритной фотосессией в пустыне
Опубликовано:
Казахстанская актриса и ведущая подкаста "MOM'sкий әңгіме" Айнур Ильясова, звезда фильма "Келинка Сабина", поделилась результатом новой фотосессии, передает NUR.KZ.
Новые снимки появились в блоге Айнур Ильясовой в Instagram. Актриса призналась, что ее вдохновила новая фотосессия, снятая в жаркой пустыне. Она запечатлелась в необычном наряде в бело-нюдовых тонах.
Прекрасно дополнил образ головной убор, напоминающий кимешек - его носили замужние казахские женщины.
"Я вижу красоту в каждом кадре. Но второе фото мое любимое. А твое?" - отметила она под фото.
Подписчики с восторгом приняли новую работу Айнур. Они отметили, что актриса умеет удивлять.
"Самая! Обожаю! Самобытная! Сильная!", "Ваши фотосессии всегда необычные, прекрасные", "Что за красота", "Роскошная", - похвалили ее в Сети.
Ранее Айнур Ильсова поразмышляла о принятии себя.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2268741-krasota-v-kazhdom-kadre-aynur-ilyasova-vpechatlila-koloritnoy-fotosessiey-v-pustyne/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах