"Красота в каждом кадре": Айнур Ильясова впечатлила колоритной фотосессией в пустыне

Казахстанская актриса и ведущая подкаста "MOM'sкий әңгіме" Айнур Ильясова, звезда фильма "Келинка Сабина", поделилась результатом новой фотосессии, передает NUR.KZ.

Новые снимки появились в блоге Айнур Ильясовой в Instagram. Актриса призналась, что ее вдохновила новая фотосессия, снятая в жаркой пустыне. Она запечатлелась в необычном наряде в бело-нюдовых тонах.

Прекрасно дополнил образ головной убор, напоминающий кимешек - его носили замужние казахские женщины.

"Я вижу красоту в каждом кадре. Но второе фото мое любимое. А твое?" - отметила она под фото.

Подписчики с восторгом приняли новую работу Айнур. Они отметили, что актриса умеет удивлять.

"Самая! Обожаю! Самобытная! Сильная!", "Ваши фотосессии всегда необычные, прекрасные", "Что за красота", "Роскошная", - похвалили ее в Сети.

Ранее Айнур Ильсова поразмышляла о принятии себя.

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