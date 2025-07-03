"Пусть спина будет открыта, а сердце тем более": Айнур Ильсова поразмышляла о принятии себя

Казахстанская актриса и ведущая подкаста "MOM'sкий әңгіме" Айнур Ильясова, звезда "Келинки Сабины", поразмышляла о том, как важно принимать себя, передает NUR.KZ.

Айнур рассказала, что на одном из мероприятий к ней подошла женщина лет семидесяти. Она видела фотосессию актрисы в платье с открытой спиной и призналась, что не осуждает ее, а напротив, тоже хотела бы так.

"Как классно, что она сказала. Потому что многие не могут. Не позволяют себе. А потом — осуждают других.

Да-да, я знаю. Вы уже устали от этой пресловутой фразы: "Разреши себе". Как будто это магическая кнопка, которую все жмут, а ты не можешь.

Но правда в том, что как только принимаешь себя, начинаешь видеть в других не угрозу, а свободу.

И чем больше в тебе внутреннего "можно", тем меньше хочется контролировать чужое "надо". Так что… пусть спина будет открыта. А сердце тем более", - отметила Айнур.

Фанаты и коллеги поддержали Айнур.

"Что мне нравится в наших казахстанских женщинах, так это способность интеллигентно, красиво и с достоинством одеваться", "Красотка", "Обожаю", - написали комментаторы.

Напомним, Айнур Ильясова покрасовалась в мини-платье с открытой спиной.