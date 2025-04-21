"Всегда старалась быть удобной для всех": жена Тауекеля Мусилима рассказала о себе

Супруга казахстанского актера Тауекеля Мусилима рассказала несколько фактов о себе в соцсети. Махаббат призналась, что никогда не следила за фигурой и старалась быть удобной для других, передает NUR.KZ.

Махаббат Мусилим написала новый пост в Instagram. Она без утайки рассказала несколько фактов о себе. Молодая мама 7 лет училась в медицинском университете, но так и не работала по профессии, поскольку вышла замуж. За 5 лет в браке она родила троих сыновей.

Первые карманные деньги Махаббат заработала еще будучи школьницей, в студенчестве продолжила подрабатывать. Она никогда не была драчливой.

Жена актера также призналась, что боится выступать перед публикой и испытывает страх перед микрофоном. С годами она все больше становится интровертом.

"Я могла бы целыми днями читать книги, пить кофе и гладить кота. Я уже почти 1,5 года читаю намаз.

Я никогда не следила за фигурой, ем сладкое, мучное. Я всегда старалась быть удобной для всех, замалчиваю обиды, но это уже порядком поднадоело.

Я родилась у себя дома. Между родителями 16 лет разницы", - написала она.

"Сама нежность", "Самое главное - мы видим, вы искренняя и добрая очень", "Вам так повезло с фигурой, я думала, как жена актера вы соблюдаете диету", "Такая хорошая девушка", - отреагировали комментаторы в Сети.