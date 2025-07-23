"Я думал, это Алматинская область": Алия Ануарбек удивила фанатов атмосферными фото из Японии
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Казахстанская актриса Алия Ануарбек (Телебарисова), звезда фильма "Жаужүрек мың бала", поделилась в соцсети новыми атмосферными фотографиями, снятыми в Японии, передает NUR.KZ.
"Еще один необыкновенный день! Бесконечно благодарна!" - написала Алия Ануарбек.
На фото Алия Ануарбек запечатлелась на фоне великолепного пейзажа в легком светлом платье с мелким принтом, волосы актрисы распущены, что придает еще больше легкости ее летнему образу.
Она, улыбаясь, позирует на камеру. Актриса не скрывает своего восхищения от поездки и знакомства с новыми удивительными местами.
"Чудесная природа и красивая Алия", "Как здорово", "Прелестно", "Очень красиво, как и у нас", "Я думал, что это Алматинская область", "Езжайте к памятнику Хатико", "Здорово", - порадовались за Алию ее поклонники.
Напомним, сходство Алии Ануарбек и Меруерт Утекешевой удивило пользователей Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2268189-ya-dumal-eto-almatinskaya-oblast-aliya-anuarbek-udivila-fanatov-atmosfernymi-foto-iz-yaponii/
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