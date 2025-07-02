"Вторая Кыз-Жибек": сходство Алии Ануарбек и Меруерт Утекешевой удивило пользователей Сети
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Алия Ануарбек (Телебарисова) сыграла Кыз-Жибек в новом кинопроекте. Схожесть Алии с известной советской и казахстанской актрисой Меруерт Утекешевой заметили в соцсети, передает NUR.KZ.
Меруерт Утекешева, сыгравшая главную роль в фильме "Кыз-Жибек" 1970 года, для зрителей навсегда останется гордой красавицей Жибек. Алия Ануарбек появится в качестве героини народного фольклора в фильме-мюзикле "Бақыт құшағында".
С помощью специальной программы фотографии Алии и юной Меруерт Утекешевой "ожили", красавицы улыбнулись и обнялись как сестры. Многие отметили, что актрисы внешне чем-то похожи.
"Боже!", "Казахские красавицы", "Они обе прекрасны", "Меруерт Утекешева - неповторимая красавица, эта молодая девушка тоже очень красива", "Меруерт апай - символ красоты, Алия на нее похожа", "Вторая Кыз-Жибек", "А они похожи", - отметили под видео пользователи соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2261502-vtoraya-kyz-zhibek-shodstvo-alii-anuarbek-i-meruert-utekeshevoy-udivilo-polzovateley-seti/
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