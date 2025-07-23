"Изящно": жена Петросяна поразила неожиданным перевоплощением в соцсети

Супруга 79-летнего российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова удивила подписчиков в Instagram своим невероятным преображением, передает NUR.KZ.

Кружевное белоснежное платье с объемными рукавами, белая шляпка и ажурные перчатки - 36-летняя Татьяна Брухунова воплотила ретро-образ на новом фото.

"Неимоверно люблю эксперименты. Спасибо за приглашение к одному из таких винтажных фотопроектов", - отметила она.

Подписчики жены Петросяна, а их у нее в этой соцсети больше 107 тысяч, бурно отреагировали на ее перевоплощение.

"Изящно", "Это просто восхитительно", "Как же красиво! Какая нежность", "Прекрасный эксперимент, как открылись глазки и все лицо, как подсветили вашу красоту! Очень идет такой стиль", "Тургеневская барышня", - продолжают писать комплименты ей в Сети.

Напомним, жена Петросяна показала увлечение пятилетнего сына Вагана.

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