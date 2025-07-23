"Изящно": жена Петросяна поразила неожиданным перевоплощением в соцсети
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Супруга 79-летнего российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова удивила подписчиков в Instagram своим невероятным преображением, передает NUR.KZ.
Кружевное белоснежное платье с объемными рукавами, белая шляпка и ажурные перчатки - 36-летняя Татьяна Брухунова воплотила ретро-образ на новом фото.
"Неимоверно люблю эксперименты. Спасибо за приглашение к одному из таких винтажных фотопроектов", - отметила она.
Подписчики жены Петросяна, а их у нее в этой соцсети больше 107 тысяч, бурно отреагировали на ее перевоплощение.
"Изящно", "Это просто восхитительно", "Как же красиво! Какая нежность", "Прекрасный эксперимент, как открылись глазки и все лицо, как подсветили вашу красоту! Очень идет такой стиль", "Тургеневская барышня", - продолжают писать комплименты ей в Сети.
Напомним, жена Петросяна показала увлечение пятилетнего сына Вагана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2268030-izyashchno-zhena-petrosyana-porazila-neozhidannym-perevoploshcheniem-socseti/
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